Un Posto al Sole, spoiler 16-20/2: tragedia in vista per Roberto

La settimana dal 16 al 20 febbraio 2026 di Un Posto al Sole si presenta ricca di svolte emotive e colpi di scena. Ambientata nei consueti scenari di Napoli tra Palazzo Palladini e il bar Vulcano, la soap affronta questa volta tensioni personali, incidenti tragici, addii e nuove dinamiche relazionali che mettono alla prova i personaggi principali. Le anticipazioni ufficiali mostrano una narrazione articolata su più fronti, con il destino di alcuni protagonisti sospeso tra speranza e difficoltà.

Settimana intensa tra addii, incidenti e tensioni

Lunedì 16 febbraio: la puntata si apre con un’occasione di festa per Roberto e Marina: sono pronti a celebrare il completamento dello yacht commissionato da Eleanor Price. Tuttavia, un’improvvisa e terribile notizia rovina l’atmosfera, costringendo i due ad affrontare una situazione delicata. Raffaele scopre che Eleanor ha deciso di tornare a New York, segnando un possibile addio che scuote i rapporti a Palazzo Palladini. Nel frattempo, Guido fa il finto tonto, mentre Mariella e Cerruti iniziano ad utilizzare l’app di incontri per individuare un possibile pretendente per Bice.

Martedì 17 febbraio: la trama si concentra sull’impatto dell’incidente che coinvolge Cristina e sua madre, un evento drammatico che costringe Roberto e Marina a reggere un peso emotivo enorme. Le conseguenze di questo incidente diventano il fulcro narrativo, mettendo in primo piano fragilità, dolore e responsabilità familiari, con i sanitari di Napoli impegnati nell’assistenza alla madre ferita.

Mercoledì 18 febbraio: la situazione sanitaria di Cristina rimane critica: si scopre che ha riportato una frattura alla gamba, ma il trauma psicologico riguarda anche le condizioni della madre. Roberto e Marina devono affrontare una doppia tensione, sia fisica che emotiva, nel tentativo di mantenere un equilibrio che appare sempre più fragile. Sullo sfondo, in altre storyline, il rischio di una prova video può consegnare alla polizia la banda di Eduardo e Stella, introducendo un elemento di suspense investigativa nella narrazione settimanale.

Giovedì 19 febbraio: la partenza di Eleanor e del suo staff verso New York si concretizza, ma non senza sorprese per Raffaele. Intanto, la fragilità di Cristina continua a richiedere presenza e sostegno da parte di Roberto e Marina, e nuove tensioni si sviluppano nei rapporti interpersonali. In un’altra trama relazionale, il rapporto tra Gianluca e Anna si arricchisce di momenti di coinvolgimento e ambiguità, con una visita inaspettata che potrebbe cambiare gli equilibri affettivi.

Venerdì 20 febbraio: la settimana si chiude con un lieto possibile giorno di dimissione per Cristina, anche se l’equilibrio raggiunto è tutt’altro che definitivo. Prima della partenza definitiva di Eleanor, c’è anche una riconciliazione con Imma e Ciro Buonocore, accompagnata da sorprese impreviste che interrompono la routine quotidiana. Mariella e Salvatore organizzano un incontro segreto per Bice, suggerendo nuove combinazioni narrative all’interno del gruppo di amici di Palazzo Palladini.