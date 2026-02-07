Un posto al sole: anticipazioni dal 9 al 13 febbraio 2026

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La settimana di Un posto al sole in onda dal 9 al 13 febbraio 2026 su Rai 3 promette un intreccio ricco di tensioni, dilemmi etici e sviluppi nei rapporti personali a Palazzo Palladini e dintorni. Dopo gli eventi recenti, i personaggi principali si trovano di fronte a scelte difficili: alcuni dovranno fare i conti con le conseguenze di azioni illegali, altri si troveranno a rivedere relazioni e priorità, mentre l’ambiente professionale getta nuove ombre su rapporti consolidati. Le puntate continueranno a esplorare i contrasti tra ambizione e responsabilità, amore e tradimento, amicizia e segreti, mantenendo alta la tensione narrativa per l’intera settimana.

Trame principali della settimana

La settimana si apre con un’intensa tensione emotiva e morale per Eduardo Sabbiese, che dopo aver portato a termine con successo un furto rischioso in una villetta, si trova improvvisamente travolto da un misto di euforia e conflitto interiore. Questo gesto, concepito quasi come emancipazione personale, lo porta in un primo momento a riavvicinarsi a Stella, ma la dinamica con lei si complica rapidamente, scatenando reazioni che avranno ripercussioni per l’intera famiglia Sabbiese.

Sul versante professionale, Michele Saviani si trova protagonista di un’importante svolta: selezionato per rappresentare l’emittente radiofonica nel trentesimo anniversario della radio, decide di prendere una posizione netta contro Roberto Ferri. Le tensioni accumulate tra i due arrivano a un punto di rottura, con Michele che lancia un ultimatum destinato a segnare il futuro della guida editoriale della radio. Questa situazione esplode in ufficio e crea nuovi attriti nella vita lavorativa dei protagonisti.

Nel frattempo, Silvia Graziani affronta i suoi sensi di colpa e decide di dare a Gianluca una nuova opportunità lavorativa, mentre il giovane Palladini si trova attratto da Anna, ignaro di un dettaglio sconcertante: suo padre Alberto è turbato perché riconosce nella stessa ragazza una figura del passato e sta per fare una scoperta significativa sulla sua identità. Questa tensione familiare si intreccia con la vita sentimentale di Gianluca, creando un mix di emozioni contrastanti tra legami paterni e desideri personali.

La settimana non lesina colpi di scena anche per quanto riguarda Eleanor Price, che prosegue la sua ricerca di risposte sulla propria famiglia. Con l’aiuto di Raffaele, l’incontro con alcuni membri della famiglia Buonocore prende una piega inaspettata, rivelando tensioni latenti e difficili verità da affrontare. Al Caffè Vulcano, altri personaggi come Mariella e Sasà si dedicano con umorismo a progetti meno drammatici, come aiutare l’amica Bice a trovare l’anima gemella, offrendo un contrappunto più leggero alle dinamiche tese della settimana.



Non mancano, infine, gli aspetti romantici legati all’avvicinarsi di San Valentino: Samuel e Nunzio si mettono all’opera per organizzare gesti speciali con le rispettive partner, alimentando un’atmosfera dolceamara che equilibra le tensioni principali con momenti di tenerezza e speranza.