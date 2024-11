Un posto al sole puntate settimanali a venerdì 29 novembre 2024

Un posto al sole nelle puntate settimanali a venerdì 29 novembre 2024 non mancherà di proporre incredibili colpi di scena. Damiano indagherà per capire che è accaduto durante i soccorsi di Giulia e Rosa. Non solo, Ornella e Luca hanno evitato di esporsi a guai peggiori? Ferri, inoltre, seguirà con molta attenzione i Gagliotti che sono entrati a fare parte dei nuovi inserzionisti della radio.

Un posto al sole anticipazioni, Mariella frenerà Espedito dalla guerra personale a Guido

Michele chiarirà con Filippo, continuando però seppure con discrezione la sua ricerca sull’azienda dei Gagliotti e sul loro benessere che alimenta dei sospetti. Intanto Mariella riuscirà a distogliere Espedito dai suoi progetti non buoni verso Guido. Castrese verrà ricattato dal fratello.

Don Antoine, sconfortato più che mai per quanto è accaduto verrà seguito da Rosa e Giulia. Damiano continuerà nella ricerca di Pasquale, qualcun altro però riuscirà prima di lui. Michele scoprirà novità importanti?

Rossella vuole andarsene da Napoli e Nunzio?

Samuel ha capito come non pensare a Micaela, che ha inteso l’indifferenza di lui. Manuel intende aiutare Pasquale, potrebbe però mettersi nei guai. Michele è in ansia per la situazione che sta vivendo la figlia, mentre Nunzio e Rossella potrebbero rompere ogni rapporto. Samuel farà una singolare richiesta a Manuela, per dimenticare Micaela.

Pasquale coinvolgerà Manuel nel suo pericoloso progetto. Rosa e Damiano scoprono una misteriosa scomparsa di una somma di denaro. Guido capisce che Claudia non tiene in grande considerazione la loro relazione. Niko dovrà fare fronte alle proteste di Valeria che non approva la vacanza in Sicilia con la famiglia. Lei, infatti verrà tagliata fuori!