Un Posto al Sole oggi 13 marzo 2024: Rossella cade in tentazione?

Ecco le anticipazioni di Un Posto al Sole oggi 13 marzo 2024, di scena ci sarà un addio al nubilato, che accadrà a Rossella? La trama dell’episodio trasmesso da Rai3 rivelano che Rossella, durante la festa per il suo addio al nubilato, potrebbe lasciarsi vincere dalla tentazione per Nunzio.

Un Posto al Sole Anticipazioni 13 marzo 2024, addio al nubilato sorprendente

Molti saranno i colpi di scena che la puntata di Un posto al sole di stasera, mercoledì 13 marzo 2024 ci proporrà. Le Anticipazioni della soap tutta italiana più longeva, trasmessa dalla terza rete nazionale dalle ore 20.50 sono inquietanti.

Rossella parteciperà all’ addio al nubilato organizzato dai suoi amici. La giovane si godrà la serata ed esagererà con i bicchieri al punto di perdere ogni inibizione. La prossima sposa si ritroverà troppo vicina a Nunzio e la passione, sempre tenuta a bada potrebbe avere la meglio.

Clara farà visita a Eduardo in carcere: è incinta?

La Curcio si recherà a fare visita a Sabbiese in prigione e gli dirà che pensa di attendere un figlio da lui. Sabbiese reagirà in modo inaspettato, Manuela continuerà a ripetere di non dover provare gelosia per Niko e Valentina ma non sarà facile pensare che il Poggi frequenti la sua ex.

Clara, dopo le risposte di Eduardo alle novità, tornerà a casa e si lascerà corteggiare da Alberto? Sono davvero tanti i colpi di scena, nella puntata di questa sera, impensabili e avvincenti!