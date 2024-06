Un posto al sole e trame settimanali al 28/6: il segreto di Lara

Un posto al sole e trame settimanali al 28/6 rivelano il segreto di Lara che verrà confidato a suor Maura. La religiosa in cambio le proporrà qualche cosa di inaspettato, di che si tratta? Ferri per riuscire a tenere Tommy con sé finirà per allontanarlo sempre più da Marina.

Un posto al sole anticipazioni: il boss Torrente preparerà la sua vendetta contro Eduardo e Clara

Damiano interverrà per risolvere la situazione. Al San Filippo, la situazione di Luca sarà sempre più fuori controllo, l’infermiera Iolanda avrà un preoccupante malore. Non solo, il boss Torrente si darà da fare per preparare la vendetta contro Eduardo e Clara.

Silvia e Michele faranno leva su Claudia perché non alimenti alcuna speranza in Guido, le sorelle Cirillo si dedicheranno al cambio di stagione. Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Ferri reagirà all’attacco della stampa. Inoltre capirà che accudire il bambino, lo allontanerà da Marina

Roberto comprenderà che questa guerra lo sta rendendo sempre più solo e Lara parlerà con Suor Maura

Roberto si riavvicinerà alla moglie, mentre Lara (Chiara Conti) rivelerà a Suor Maura (Stefania Micheli) un terribile segreto del suo passato, che di cui non si conosce nulla. La religiosa farà una proposta spiazzante a Loredana.

A quanto sembra, nemmeno nella prossima si risolverà l’affidamento di Tommy, ci si andrà vicino. Roberto potrebbe fare un passo indietro, non può pretendere tutti i diritti su Tommy. Una soluzione amichevole potrebbe farlo essere presente nella vita del bambino. Restano, però, alcuni punti oscuri rimarranno in sospeso tra Diego, Ida e Lara.

Chi formerà una famiglia con Tommy e la ragazza preferirà tornare in Polonia con suo figlio, come alcuni fan sostengono?

Che rivelerà Lara a Suor Maura e cosa le proporrà quest’ultima

Suor Maura è molto determinata. La religiosa potrebbe chiedere a Loredana https://www.tgcom24.mediaset.it/televisione/-un-posto-al-sole-veronique-vergari-presto-avro-una-bambina-_2057406-201402a.shtmldi continuare il suo percorso e prendere i voti, rendendo così reale la figura di suor Lara che gli spettatori chiamano da tempo, in modo più o meno ironico.

Suor Maura sembra avere a cuore Lara, tuttavia cosa risponderebbe la donna di fronte a tale richiesta? Intanto il boss Torrente (Loris De Luna) organizzerà la sua vendetta contro il “traditore” Eduardo. Clara (Imma Pirone) e il piccolo Federico saranno in pericolo, tuttavia Damiano vigilerà su di loro.

Silvia chiederà a Claudia di non incoraggiare Guido, mentre Michele inviterà il vigile a riflettere sulle sue priorità sentimentali. Rossella controllerà Luca (Luigi Di Fiore). Intanto un malore a Iolanda rischierà di compromettere la situazione.