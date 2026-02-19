Un Posto al Sole, anticipazioni dal 2 al 6 marzo 2026: Rosa divisa tra Damiano e Pino

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Le nuove puntate di Un posto al sole, in onda dal 2 al 6 marzo 2026, riportano al centro della scena tensioni sentimentali e scelte difficili. La settimana si apre con la gelosia crescente di Rosa, che si ritrova a fare i conti con emozioni che pensava di aver superato.

Allo stesso tempo, la crisi tra Ida e Diego diventa sempre più evidente, mentre a Palazzo Palladini si respira un clima pesante anche per Raffaele e Ornella. Cosa scatenerà la gelosia di Rosa? Come reagirà Diego davanti all’ennesimo scontro con Ida? E quali conseguenze avranno le tensioni familiari? Scopriamolo insieme.

Un Posto al Sole: Rosa travolta dalla gelosia, il ritorno dei sentimenti per Pino

Il cuore della settimana ruota attorno a Rosa, che si ritrova a vivere una tempesta emotiva inattesa. Dopo aver deciso di dare una nuova possibilità a Damiano, la donna si accorge di provare una gelosia improvvisa nei confronti di Pino, che nel frattempo ha scelto di voltare pagina dopo la fine della loro storia.

La gelosia la coglie di sorpresa e la costringe a guardare dentro se stessa. Rosa capisce di non aver chiuso del tutto con il passato e di non aver superato la fine della relazione con Pino. Ogni passo avanti con Damiano diventa più difficile, perché il pensiero dell’ex continua a tornare, alimentando dubbi e insicurezze.

La situazione rischia di compromettere la fragile stabilità che Rosa stava cercando di costruire. Il conflitto interiore cresce e la donna si ritrova divisa tra ciò che vorrebbe e ciò che

Diego e Ida verso una rottura: la crisi esplode al Vulcano

Le anticipazioni di Un posto al sole per la settimana dal 2 al 6 marzo mostrano un rapporto ormai logorato tra Diego e Ida. I due non riescono più a trovare un punto d’incontro e ogni tentativo di chiarimento finisce in un nuovo scontro. La situazione precipita quando una discussione particolarmente accesa esplode al Vulcano, lasciando Diego scosso e incapace di capire come andare avanti.

Il figlio di Raffaele appare sempre più provato. La tensione accumulata negli ultimi mesi lo porta a mettere in discussione tutto, compreso il futuro della relazione. La distanza emotiva con Ida cresce e il ragazzo si sente intrappolato in un conflitto che non riesce più a gestire.

Parallelamente, anche Raffaele vive un momento complicato. Il rapporto con Ornella continua a mostrare crepe profonde e i due non riescono a ritrovare la serenità di un tempo. Le incomprensioni si sommano e la coppia fatica a trovare un equilibrio, mentre la tensione familiare pesa anche su Diego, già provato dalla sua situazione sentimentale.

prova davvero. La sua storia si intreccia così con quella degli altri protagonisti, creando un mosaico emotivo che promette nuovi sviluppi.

Mariella e Guido ancora in bilico: bugie e vendette ad Un Posto al Sole

Le anticipazioni di Un posto al sole dal 2 al 6 marzo mostrano anche un’altra storyline destinata a far discutere. Mariella, nonostante le promesse fatte a Guido, continua a nascondere la verità. La tentazione di vendicarsi di Massaro è troppo forte e la donna non riesce a frenarsi, finendo per raccontare nuove bugie.

Il rapporto con Guido, già messo alla prova negli ultimi mesi, rischia di incrinarsi ulteriormente. Mariella si muove tra sensi di colpa e desiderio di rivalsa, senza rendersi conto delle conseguenze che le sue azioni potrebbero avere sulla coppia.

La settimana si preannuncia quindi intensa, con intrecci sentimentali che si complicano e personaggi costretti a fare i conti con scelte difficili. Un posto al sole continua a raccontare emozioni quotidiane con realismo e profondità, preparando il terreno a nuovi colpi di scena.