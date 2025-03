[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Un pianoforte a coda sotto la Quercia Monumentale per salutare l’arrivo della primavera e celebrare il World Forest Day

Foggia, 15 marzo 2025 – L’Accademia Amadeus Mozart di Foggia, in collaborazione con il Parco Naturale Regionale Bosco Incoronata e con il patrocinio dell’Assessorato all’Ambiente del Comune di Foggia, è lieta di annunciare il Concerto di Primavera, un evento straordinario che si terrà domenica 23 marzo 2025 alle ore 16:30 ai piedi della maestosa Quercia Monumentale del Bosco Incoronata.

L’evento, che segna il venticinquesimo anniversario dell’Accademia Amadeus Mozart, rappresenta il primo di una serie di appuntamenti pensati per celebrare la musica in armonia con la natura. Un’esperienza unica, in cui l’arte musicale si fonderà con il paesaggio naturale, creando un connubio perfetto tra cultura e ambiente.

Il concerto vedrà l’esibizione di Antonio Nardella al pianoforte con le musiche di Chopin, del duo composto da Michele Augelli (pianoforte) e Maria Laura Lizzi (flauto traverso) con le evanescenti melodie di Debussy, del New Project Quintet, formato da Stefano Delle Donne (violino primo), Laura Aprile (violino secondo), Davide Lotito (viola), Daniele Miatto (violoncello) e Luciano Pannese (contrabbasso), che eseguiranno brani di Vivaldi e indimenticabili colonne sonore, e il sassofonista Elio Ravviso accompagnato al pianoforte da Stefano Capasso.

La direzione artistica è affidata al Maestro Luciano Natale.

Un evento suggestivo a impatto zero per valorizzare il patrimonio naturale del Bosco Sacro di Foggia, il più grande bosco di pianura d’Italia.

Il concerto sarà totalmente in acustico, senza alcuna amplificazione, per garantire zero impatto ambientale e rispettare la sacralità del luogo. L’iniziativa, ideata insieme al Consigliere Delegato al Bosco Incoronata Francesco Strippoli e patrocinata dall’Assessorato all’Ambiente del Comune di Foggia Lucia Aprile, ha l’obiettivo di valorizzare il Parco Naturale Regionale Bosco Incoronata, promuovere la sensibilizzazione ambientale e offrire un’esperienza culturale di alta qualità aperta a tutta la cittadinanza.

Programma dell’evento

Ore 15:30 – Ritrovo presso il Viale del Bosco dell’Incoronata Ingresso Nord-Est (prima sbarra)e passeggiata naturalistica guidata alla scoperta delle peculiarità ecosistemiche, storiche e culturali del luogo.

Ore 16:30 – Concerto di Primavera sotto la Quercia Monumentale.

L’accesso all’evento è gratuito, con un’organizzazione logistica mirata a garantire il rispetto dell’ambiente e il regolare deflusso dei partecipanti.

In concomitanza con la Giornata Internazionale delle Foreste (World Forest Day) e con il Solstizio di Primavera, questo appuntamento rappresenta un’occasione unica per immergersi nella bellezza della natura attraverso la magia della musica.

Per informazioni e aggiornamenti:

Maestro Luciano Natale – +39 340 488 3144 – associazionescuolamozart@gmail.com – www.scuolamozart.com

Accademia Amadeus Mozart – Parco Naturale Regionale Bosco Incoronata – Assessorato all’Ambiente