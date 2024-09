Un fine settimana molto intenso per l’IPEOA “Michele Lecce” di San Giovanni Rotondo e Manfredonia

In sinergia con il territorio L’IPEOA Michele Lecce presente nel fine settimana a due manifestazione a San Marco in Lamis e a Manfredonia.

Un fine settimana molto intenso per l’IPEOA “Michele Lecce” di San Giovanni Rotondo e Manfredonia, una istituzione scolastica che ha nel suo DNA il rapporto con le comunità che la circondano, a dimostrazione che la scuola si muove al centro del territorio per agevolare l’inserimento dei discenti nel mondo del lavoro attraverso la partecipazione ad iniziative operative, manifestazioni ed eventi, per potenziare le competenze tecniche, economiche e normative nei settori nei quali la scuola forma, opera e prepara.

Quindi in concreto si sta attualizzando quella che è la mission dell’istituzione scolastica diretta dal prof. Luigi Talienti, e cioè andare oltre la struttura ed oltre il tempo scuola, nell’ottica di un’azione sinergica con le istituzioni e con gli enti del Terzo settore.

Una strada da percorrere voluta fortemente dal Prof. Talienti sin dal suo insediamento. E a tale proposito, sabato u.s. a San Marco in Lamis, nell’antico santuario di origine bizantina e longobarda di San Matteo Apostolo, si è chiuso con un #non perdiamoci di vista#, il primo tavolo di confronto, organizzato in sinergia dall’ l’ IPEOA “M. Lecce” e dall’ Impresa sociale “Cantieri di Innovazione Sociale” in attuazione del “Patto Educativo di Comunità”.

Un’azione d’insieme in un confronto assai produttivo e condiviso con i Dirigenti Scolastici ed alcuni rappresentanti degli ETS dell’area Gargano che hanno risposto positivamente all’ invito. Tra gli intervenuti, Fra Stefano De Luca, Guardiano del Santuario di San Matteo, Michele Merla, Sindaco di San Marco in Lamis, Ludovico Delle Vergini, Presidente Cantieri di Innovazione Sociale ETS. Tra i contributi operativi quelli del D.S. Margherita Manghisi dell’ I.P. “D. Modugno” di Polignano Mare, di Maria Sabrina Mancini, D.S. dell’ I.C. “Bovio” di Foggia, di Mario Conti, Project Manager imprese no profit, e poi quelli di Leonardo Cavalli, Francesca Bocola e del D.S. Luigi Talienti sul valore dei Patti Educativi di Comunità. In ultimo, la partecipazione dell’Associazione antimafia “Panunzio” di Foggia.

Gli studenti, i docenti e gli assistenti tecnici dell’ IPEOA “M. Lecce” hanno predisposto un ottimo servizio di cucina accoglienza e sala per gli intervenuti. E dato che l’IPEOA “M. Lecce” è una scuola proattiva, la sera gli alunni, docenti e assistenti, al fine di assicurare e stabilire rapporti attivi, costruttivi e consapevoli con le comunità, hanno allestito il servizio di sala, accoglienza e cucina (staff composto da 25 alunni e 10 tra assistenti e docenti) nell’ambito della premiazione della Pizzomunno Cup presso la sede della Lega Navale di Manfredonia: “in un giorno siamo stati presenti in due eventi – ci dice il Dirigente Scolastico Prof. Luigi Talienti – e ciò a significare che nonostante le due strutture siano in rifacimento, la nostra istituzione scolastica, si prodiga per garantire esercitazioni laboratoriali in situazione di apprendimento reale ai nostri alunni fornendo opportunità concrete e non teoriche attraverso iniziative concrete, oltre che i patti educativi di comunità”.