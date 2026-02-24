Ultim’ora sciopero trasporti 26-27-28 febbraio 2026: disagi aerei e ferroviari, orari e fasce di garanzia

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nelle ultime ore è confermato un maxi sciopero nazionale dei trasporti dal 26 al 28 febbraio 2026, con possibili disagi per chi deve viaggiare in aereo o in treno su scala nazionale. Le agitazioni sono state confermate da diverse sigle sindacali e interesseranno sia il settore aereo sia quello ferroviario con cancellazioni, ritardi e disservizi per pendolari e viaggiatori.

Sciopero settore aereo: giovedì 26 febbraio

Giovedì 26 febbraio è prevista una astensione dal lavoro di 24 ore nel comparto del trasporto aereo, con possibili cancellazioni e ritardi dei voli in partenza o in arrivo negli aeroporti italiani. Le compagnie principali coinvolte includono vettori nazionali e low-cost, e l’agitazione si concentrerà sull’intero personale navigante e di terra.

Per garantire i diritti dei passeggeri, l’ENAC ha stabilito fasce protette in cui i voli devono essere assicurati:

voli programmati dalle 07:00 alle 10:00 ;

; voli programmati dalle 18:00 alle 21:00.

Anche alcuni collegamenti essenziali quali quelli di linea con isole e tratte considerate indispensabili saranno operativi nelle fasce stabilite dalla normativa.

Sciopero settore ferroviario: venerdì 27 e sabato 28

Subito dopo, venerdì 27 febbraio alle 21:00 inizierà un sciopero di 24 ore nazionale del trasporto ferroviario che durerà fino alle 20:59 di sabato 28 febbraio 2026. La protesta coinvolge personale di Ferrovie dello Stato Italiane, Trenitalia, Italo-NTV e Trenord, con possibili cancellazioni e ritardi per treni regionali, Intercity e Alta Velocità.

Anche nei servizi ferroviari sono previste fasce di garanzia per garantire il servizio minimo nei momenti di maggior afflusso:

06:00 – 09:00 ;

; 18:00 – 21:00 nei giorni feriali.

In queste finestre, soprattutto per i treni regionali, la circolazione deve essere assicurata per tutelare i pendolari.

Sciopero trasporti 26-27-2 febbraio 2026: aree urbane

Oltre a treni e voli, alcune città italiane hanno programmato scioperi locali del trasporto pubblico urbano nei giorni interessati. Ad esempio, mobilitazioni sono state annunciate in alcune aree urbane con orari specifici di stop che possono influenzare bus, tram o servizi suburbani.

Consigli per viaggiare

Per chi ha viaggi programmati nei giorni 26-28 febbraio è consigliato:

verificare lo stato di volo o treno prima di partire sui siti ufficiali di compagnie aeree o ferrovie;

prima di partire sui siti ufficiali di compagnie aeree o ferrovie; prendere in considerazione percorsi alternativi o spostamenti prima/dopo le fasce di sciopero;

tenere d’occhio eventuali procedure di rimborso o riprotezione in caso di cancellazioni.

Lo sciopero di fine febbraio 2026 potrebbe creare significativi disagi negli spostamenti su scala nazionale: restare aggiornati sugli orari delle fasce di garanzia e sulle comunicazioni ufficiali dei vettori è fondamentale per limitare l’impatto sui propri piani di viaggio.