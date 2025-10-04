Ultim'ora Puglia: ritrovato Rocco Fontana, l'uomo scomparso da 4 giorni a Vico
L'uomo era scomparso il 30 Settembre ed è stato ritrovato questo pomeriggio in un'area boschiva.
Si conclude bene la vicenda che in questi giorni aveva scosso la Puglia: Rocco, l’uomo scomparso il 30 Settembre sul Gargano, è stato ritrovato questo pomeriggio 4 Ottobre.
Ricordiamo che le ricerche erano cominciate da circa 4 giorni, subito dopo l’immediata denuncia sporta dai familiari ai Carabinieri.
L’uomo è stato ritrovato in un’area boschiva ed è stato messo in sicurezza dal personale Sapr del corpo nazionale. Alle ricerche vi hanno preso parte anche i Carabinieri, il personale volontario delle Giacche Verdi del Gargano e gli uomini del 115.
Chiaro e solidale il comunicato del sindaco Sciscio: “Vi comunico con grande piacere che il nostro concittadino Rocco Fontana è stato ritrovato in discrete condizioni di salute. Ringrazio tutte le forze dell’ordine impegnate nelle operazioni di ricerca: compagnia Carabinieri Vico del Gargano, Vigili del Fuoco e Giacche Verdi. Grazie di cuore per quello che fate”