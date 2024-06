Ugo Galli: “Tentativo di intimidazione nei miei confronti”

COMUNiCATO STAMPA UGO GALLI” ATTRAVERSO UN FOGLIO LOCALE IN ATTO UN TENTATIVO DI INTIMIDAZIONE NEI MIEI CONFRONTI”



Un foglio locale-già condannato in molteplici giudizi penali per diffamazione aggravata nei miei confronti-persiste nel ricorrere ad insinuazioni inveritiere, peseguendo il consueto,tristemente noto agli,invero,sparuti lettori,meschino disegno inteso a ledere la mia,INECCEPIBILE,condotta

personale,morale e professionale,mediante citazioni di vicende ricostruite in maniera inqualificabile ed assai poco professionale,riportando peraltro fonti anonime.



Nel ribadire l’assoluta correttezza del mio operato,giammai censurato da alcun organo,asserito,formalmente,dagli stessi dipendenti della Masseria Agropolis,e ritraibile dalla documentazione prodotta anche a beneficio di coloro i quali scrivono per tali fogli locali,voglio rassicurare questi ultimi:non riuscirete ad intimorire me,la colazione e la cittadinanza tutta,che ci sostiene convintamente.



Ad ogni buon fine,procederò a querelare il foglio locale in questione,allegando le numerose,precedenti condanne intervenute.



Come sosteneva Giovanni Falcone,quando taluno possiede valori,si impiegano gli strumenti,mafiosi,consistenti nella calunnia e diffamazione per porre in essere forme di condizionamento.



State sereni:con noi non produrrete alcun effetto,se non quello di investire di discredito voi ed i mandanti di tale,scellerata azione!!!