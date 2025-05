[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ugento pronto a sfidare il Manfredonia con quattro assenti per squalifica

4-1 per l’Ugento: non è il risultato finale alla sfida contro il Manfredonia, ma gli squalificati per la gara che vale una stagione.

Mister Oliva dovrà fare a meno di Navarro, Lezzi, Medina e Sanchez.

In porta, probabilmente, ci sarà l’under 2005 Illipronti, forse il portiere rivelazione del torneo.

Difesa a quattro con Bedini (under 2004 proveniente dalla Lazio), i 36enni Martinez (argentino) e Romero (dalla Spagna) e l’altro spagnolo Ruiz.

A centrocampo l’ex Manfredonia Amabile con il 2006 Grisley ed il camerunense Teyou.

L’argentino Regner giocherà alle spalle della coppia Signorile, ex primavera Milan, e Ancora che sostituirà lo squalificato Sanchez.