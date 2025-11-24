Cronaca Italia

Udine, due cadaveri in casolare: giallo su identità

Udine: due cadaveri in casolare abbandonato. Vittime maschi adulti stranieri senza fissa dimora. Indagini in corso per identificazione e cause.

Fabrizio Della Corte24 Novembre 2025
Udine casolare
Macabra scoperta a Udine

Due cadaveri in avanzato stato di decomposizione sono stati trovati in un casolare abbandonato in via Bariglaria a Udine. Si tratta di maschi adulti stranieri senza fissa dimora, morti “da molto tempo” secondo gli inquirenti.

Indagini in corso

Il casolare era occupato abusivamente e non risultavano denunce di scomparsa. Gli investigatori cercano di identificare le vittime attraverso analisi forensi e verifiche su persone scomparse nelle zone limitrofe.

Mistero sull’accaduto

Le cause del decesso sono ancora ignote. Non si esclude alcuna ipotesi, dalla morte naturale all’intervento di terzi. Le autorità mantengono il massimo riserbo mentre proseguono gli accertamenti su questo inquietante caso di cronaca nera del Nord Italia.

