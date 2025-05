[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

‘U Parrinu a San Giovanni Rotondo

Doppio appuntamento

ore 11.30 spettacolo per le scuole, e ore 20.30 aperto alla cittadinanza.

Sabato 17 Marzo, Cineteatro Palladino

_____________________

La mia storia con Padre Pino Puglisi

ucciso dalla mafia

di e con CHRISTIAN DI DOMENICO

U Parrinu è un progetto di diffusione della legalità attraverso la distribuzione dello spettacolo teatrale U Parrinu, la mia storia con Padre Pino Puglisi ucciso dalla mafia, scritto, diretto e interpretato da me. L’obiettivo è quello di raccontare questa storia a più persone possibili. Raggiungere soprattutto i ragazzi, nelle scuole, negli oratori, nelle associazioni che operano nel sociale. Il sogno è far si che il costo del biglietto non ricada sui più giovani.

Christian di Domenico ha conosciuto don Puglisi quando era piccolo; “veniva a trascorrere alcuni giorni di vacanza con la mia famiglia” racconta Christian” Era strano avere un prete in casa; si dicevano le preghiere a tavola e certe cose, in sua presenza, era difficile anche solo pensarle. I suoi occhi brillavano di una luce speciale che non so spiegare