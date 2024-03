Tutti i soprannomi di Manfredonia: da Catenazze a Tàgghja-buàtte

Tonino Racioppa in questi anni non ha creato un sito internet, bensì un’Enciclopedia tutta manfredoniana sul sito parliamomanfredoniano.it da cui noi, da anni, portiamo un detto, una frase o semplicemente un modo di dire manfredoniano.

Oggi ci siamo concentrati su una sezione del sito sorprendente, dal titolo “Soprannomi”.

Ci sono tutti i soprannomi di Manfredonia, da Catenazze a Tàgghja-buàtte, da Cianèlle fino a Maradòsse.

I più noti soprannomi di Manfredonia

Baffe cachéte = Baffi cacati

Molto fantasioso e pittoresco. Ma come ha fatto a cacarsi sui baffi? Forse ha messo la faccia “jìnd’u ruàgne“?

Probabilmente, a causa della piorrea, l’antenato cui fu affibiato il nomignolo, doveva avere un alito fetido, insopportabile…

Catenazze s.m., sop. = Catenaccio, Lucchetto

Il soprannome Cat’nazz può derivare da un cognome (Catenazzo, Catenacci), esistente in Basilicata, in Abruzzo, nel Lazio, in Umbria e anche in Lombardia.

Chiandaséle sopr. = Piantatore di sale.

Non stava tanto bene con la zucca se nel suo orto piantava il sale…

Il nomignolo designava la famiglia Di Gennaro: qlcu ricorda Gregorio “u’ funere”.

Cianèlle sopr. = Deriva da Lucia, Luciana, Lucianella.

Soprannome diffuso, specie nell’ambiente marinaro.

Ciumarjille sopr. = Cavolfiore

Ho lanciato come spiegazione “cavofiore” perché in diletto fa cjüme = Cima, e il dim. cemarèlle o ciümarèlle = cimetta.

Evidentemente il soprannome è stato coniato al maschile :Cjumarjille!

Mitica cantina, osteria con cucina degli anni ’30, attiva fin agli anni ’70.

Còppela-ròsse sop. = Coppola rossa = Berretto rosso.

Era, per antonomasia, il Capo-stazione delle ferrovie.

Il nostro soprannome si riferisce al proprietario di un’osteria-cantina

Lambiunére s.m. = Lampionaio

È un soprannome credo appartenga alla famiglia Grilli.

Maltöse sopr. = Maltese

Il soprannome appartiene a una famiglia di marittimi, naviganti e pescatori sipontini di cognome Castriotta proprietari di tre Trabbaccoli.

Il soprannome significa propriamente Maltese, ossia originario di Malta.

Maradòsse sopr.

Soprannome di un simpatico personaggio, piccolo commerciante ambulante, che in gioventù girava per le strade con un carrettino carico di varie mercanzie trainato da un somarello. In età più avanzata esponeva le sue carabattole sul marciapiede della villa Comunale, vicino alla Chiesa Stella Maris.

Mešküne sopr. = Meschino

Forse è una deformazione del titolo del famoso romanzo popolare “Guerin Meschino”.

Era il nomignolo del titolare di un’altra nota cantina (oltre alle già citate cantine di Ciumarjille, Nzaléte, Menjille e Pachjireche).

Scazzètte s.f., sopr. = Zucchetto

Esiste anche un soprannome Scazzètte attribuito alla fam. Sportiello

Sfasciachemò soprannome = Che sfascia i comò

Nomignolo affibiato ad un falegname ritenuto ingiustamente inesperto e arruffone che invece di riparare i mobili li sfasciava del tutto.

Škardògne (o Šcardògne ) sopr.

Il nomignolo – anche nella sua variante Škardüne o Šcardïne – fu da alcuni bandisti affibbiato affettuosamente al sarto Francesco Paolo (detto Nicola) Scardino, suonatore nella Banda cittadina, acceso antifascista e di idee repubblicane.

Tàgghja-buàtte soprann.= Apriscatole.

Arnese capace di tagliare il fondo di una scatola metallica. Di uso comune nelle nostre case.

Il termine è composto da tagghjé = tagliare e buàtte = scatole.

Si tratta di un soprannome locale della famiglia La Scala

Tunnarèlle agg. sopr. = Formosa, rotondetta.

Quando una donna è in carne, si dice che è tonna tonne = rotonda rotonda.

Il soprannome è stato affibbiato alla ragazzotta sì in carne ma anche graziosa.

MA VOI POTETE LEGGERLI TUTTI QUI