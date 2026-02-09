[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Tutta l’amarezza di Rotice: “Questo non è più calcio”

“ Oggi Il Manfredonia Calcio perde due punti sul campo, anzi gli vengono tolti altri due punti dopo quelli contro il Pompei.

Questo tipo di comportamento crea ingiustamente tensione all’interno dello spogliatoio e all’interno di un ambiente che lavora tutti i giorni con parametri da professionismo.

Io voglio dire soltanto una cosa: la Serie D, in particolare modo il Girone H, è un campionato a tutti gli effetti da professionisti e, di conseguenza società e squadre si comportano da professionisti. Io chiedo a tutti che si faccia davvero uno sforzo per alzare il livello di preparazione e professionalità di tutti gli addetti ai lavori, perché uscire dal campo con la maglia sudata dopo aver giocato una grande partita e vedersi togliersi una vittoria per errori clamorosi non è affatto giusto. Siamo tanto amareggiati: con il Pompei non ci è stato dato un rigore non che ha fatto il giro di tutta l’Italia, e oggi un annullato un gol così evidente.

Noi a questo gioco non ci stiamo. Si sta offendendo una squadra, si sta offendendo una città.

Questo non è più calcio. Noi vogliamo non vogliamo altro che equità, professionalità e che ci venga dato ciò che ci sudiamo ogni domenica in partita e nel corso della settimana negli allenamenti.

Diversamente si vanificano tutti i sacrifici economici delle società e quelli sportivi di staff e squadre. Nei fatti, nelle ultime due partite al Miramare ci hanno tolto quattro punti e ,nel corso del nostro campionato, sono tanti.

C’è stata una grande prestazione della squadra, una partita dominata dall’inizio alla fine, quindi la vittoria era più che meritata e, perciò, la decisione sbaglia dell’arbitro, fa ancora più male.

Ai ragazzi, al mister, allo staff non si può recriminare nulla; anzi bisogna fare i complimenti per come lottano e per come hanno lottato anche oggi. Peró, oggi ci riesce difficile parlare di calcio giocato nel campo, ci riesce difficile come ci riuscirà difficile anche nei prossimi giorni. Ma, io ho sempre grande fiducia dei ragazzi, anzi secondo me oggi loro devono essere ancora più concentrati e determinati. Non perderemo certamente la nostra forza, l’entusiasmo di fare sempre bene.

Questo è il nostro impegno e sarà l’impegno nei confronti dei nostri tifosi e della città perché vogliamo onorare con il massimo impegno la nostra maglia. Noi vogliamo rispettare tutti, ma chiediamo a tutti il rispetto che ci è dovuto”.

Gianni Rotice