[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

🤍 DR1 🩵

Tucson Angel Manfredonia domina Gara 1 della finale: 73-60 sulla Mens Sana Mesagne

Grande prova di squadra per la Tucson Angel Manfredonia che si aggiudica Gara 1 della finale playoff del campionato di Divisione Regionale 1 Pugliese superando la Mens Sana Mesagne per 73-60. Una vittoria costruita su una difesa solida e su un attacco corale, frutto della sapiente preparazione di Coach Fabio Carbone.

Sipontini in campo con Ciociola F, Alvisi, Chiappinelli, Vuovolo e Totaro. Risponde coach Romano con Ciccarese, Martinelli, Gigli, Liace, Brunetti.

Partenza sprint per i padroni di casa, trascinati da un ispirato Ibra Ba che realizza 18 punti, tutti nei primi due quarti, con ben 5 triple a bersaglio. Il primo tempo si chiude sul 50-40 grazie a una fase offensiva fluida e una difesa attenta.

Nella ripresa, Manfredonia gestisce il vantaggio, contenendo il ritorno di Mesagne con l’ottima marcatura di Totaro su Brunetti, autore comunque di 14 punti. Totaro brilla anche sotto le plance con una prestazione da 12 punti e 17 rimbalzi.

Determinante l’impatto dalla panchina di Carmone e Grasso, che mettono la museruola a Pazzarelli con una difesa asfissiante. In regia, solita prova ordinata di Chiappinelli e Federico Ciociola.

Nel quarto periodo arriva l’allungo decisivo: Alvisi e Vuovolo segnano due triple pesantissime che spengono le speranze di rimonta degli ospiti, sigillando il 73-60 finale.

Prossimi appuntamento gara 2 si giocherà sabato 3 maggio a Mesagne. In caso di vittoria, la Angel Manfredonia sarà promossa in Serie C. In caso contrario, la decisiva gara 3 si disputerà domenica 11 maggio nuovamente a Manfredonia.

Parziali: 26-21, 50-40, 59-52, 73-60

TABELLINI

TUCSON MANFREDONIA

Vuovolo 7, Alvisi 9, Totaro A. 12, Manfredi 2, Carmone 6, Chiappinelli 4, Grasso 6, Ba 18, Ciociola A, Ciociola F. 9, Bottalico n.e, Basta n.e. All.re Carbone

MENS SANA MESAGNE

Martinelli 7, Delle Grottaglie n.e, Rollo 7, Potì n.e, Pazzarelli 12, Brunetti 14, Panico, Colucci 6, Gigli 4, Ciccarese 7, Liace 3. All.re Romano

GO GO GO TUCSON ANGEL MANFREDONIA 🔥🔥