Tucson Angel Manfredonia, domenica la gara 3 della finale

🤍 DR1🩵

THE FINALS GARA 3

C’erano due foggiani, un montanaro e un manipolo di sipontini,. Questo potrebbe essere l’inizio della favola della Tucson Angel Manfredonia 24/25!

Una favola che domenica 11 maggio arriverà alla conclusione.

Tutto in 40 minuti! La FINALE!

Gara senza appello, chi vince conquista la serie C.

Determinazione, testa, passione questi gli ingredienti che serviranno per il lieto fine della nostra favola, per coronare un sogno !

Tutti insieme per sostenere la Giuseppe Angel !!!

Appuntamento ⤵️

📅 DOMENICA 11 Maggio

⏰ 19:00

🆚 Mens sana Mesagne

🏟️ PALADANTE MANFREDONIA

GO GO GO TUCSON ANGEL MANFREDONIA 🔥🔥