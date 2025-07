[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Tu si que vales ha iniziato le registrazioni ufficialmente

Tu si que vales 2025, prodotto da Maria De Filippi ed Endemol è in fase di partenza. Il talent di origine spagnola trasmesso tra il 2008 e il 2013 da Telecinco, è ormai giunto alla sua dodicesima edizione. Il format è un game show e verrà trasmesso in prima serata su Canale 5. Durante l’autunno e tra le novità ci Pier Silvio Berlusconi e Mediaset hanno due assi nella manica, famosi volti Rai.

Mediaset e Pier Silvio Berlusconi si sono aggiudicati due campioni di ascolti

Le prime registrazioni ufficiali di Tu si que vales https://www.tvblog.it/post/mediaset-recluta-due-volti-rai-colpaccio-di-berlusconisi sono tenute nei giorni scorsi. Maria De Filippi padrona di casa del programma, ha già rinnovato la giuria, con Paolo Bonolis che sostituirà Gerry Scotti nel cast fisso del programma.

I giurati di Tu si que vales 2025 saranno: Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Luciana Littizzetto e Paolo Bonolis. Il conduttore di origini pavesi ha recentemente un contratto con Mediaset che gli permetterà di realizzare nuovi progetti editoriali per Canale 5.alle

Paolo Bonolis, popolare conduttore di Cologno Monzese ha vecchie partecipazioni alle spalle

Sabrina Ferilli, nuovamente nel ruolo di rappresentante della giuria popolare Nel cast di Tu si que vales di due amatissimi volti Rai: Pierpaolo Spollon e Nathalie Guetta, saranno ospiti fissi a Tu si que vales.

Pierpaolo Spollon è diventato più popolare sul grande e sul piccolo schermo, soprattutto grazie alle parti in progetti Rai come Doc – Nelle tue mani, Che Dio ci aiuti, L’Allieva. Nathalie Guetta. L’attrice parigina è diventata una vera e propria icona anche della tv di casa nostra grazie alla simpaticissima interpretazione di Natalina in Don Matteo.

Non solo Spollon e Guetta: conduttori e altri ospiti di Tu si que vales 2025

Il Biscione potrà contare sui due attori nel cast degli ospiti fissi della nuova edizione di Tu si que vales. Non è chiaro al momento quale sarà il loro ruolo nel programma di Pierpaolo Spollon e di Nathalie Guetta. Si tratta di due degli storici marchi di fabbrica del talent di Canale 5.

Ci saranno anchd: Alessio Sakara, Martin Castrogiovanni e Giulia Stabile. Si aggiungeranno infine i tanti ospiti che parteciperanno al talent nelle diverse puntate della prossima stagione. Cosmopolitan rivela della possibile presenza di: Luca Argentero, Tina Cipollari, Francesco Arca e Emma Marrone.

A presto!!