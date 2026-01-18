Trump minaccia dazi all'Europa per la Groenlandia

Donald Trump ha annunciato nelle ultime ore nuovi dazi contro otto paesi europei che hanno difeso la sovranità danese sulla Groenlandia. La decisione ha scatenato reazioni immediate dai leader del vec...

Donald Trump ha annunciato nelle ultime ore nuovi dazi contro otto paesi europei che hanno difeso la sovranità danese sulla Groenlandia. La decisione ha scatenato reazioni immediate dai leader del vecchio continente.

Le misure annunciate dal presidente

A partire dal primo febbraio, tariffe del 10% colpiranno Danimarca, Norvegia, Svezia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Olanda e Finlandia. I dazi saliranno al 25% da giugno se non verrà raggiunto un accordo per l'acquisto dell'isola. "Fanno un gioco pericoloso", ha dichiarato Trump sulla sua piattaforma Truth. L'Italia non figura tra i paesi colpiti dal provvedimento.

La risposta europea

I vertici dell'Unione europea hanno reagito con fermezza alle minacce americane. "I dazi doganali comprometterebbero le relazioni transatlantiche", hanno avvertito Antonio Costa e Ursula von der Leyen in una nota congiunta. Il presidente francese Emmanuel Macron ha definito inaccettabili le minacce, mentre la Germania ha annunciato risposte adeguate.

Manifestazioni contro le mire americane

Migliaia di persone sono scese in piazza a Copenaghen e in altre città danesi per protestare contro le pressioni statunitensi. Lo slogan "Make America Go Away" ha dominato i cortei, insieme a bandiere groenlandesi e danesi. La crisi diplomatica sembra destinata ad aggravarsi nei prossimi giorni.