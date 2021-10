Truffe ad anziani, 4 arresti dei carabinieri a Manfredonia e Candela

Quattro persone sono state arrestate dai carabinieri di Manfredonia e Cerignola per due truffe ad anziani. Nel territorio di Manfredonia i militari dell’arma hanno arrestato tre cittadini residenti nel napoletano mentre a Candela gli investigatori hanno bloccato un altro italiano mentre aveva appena tentato di truffare un’anziana signora. I dettagli delle due operazioni saranno rese note in una conferenza stampa che si terrà in mattinata negli uffici del comando provinciale di Foggia.