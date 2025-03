[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Troppe discariche a Manfredonia – “Il comune fa ambientalismo solo di facciata”

Cose del genere non si vedono nemmeno nelle favelas del Brasile. Eppure siamo a Manfredonia, fino a prova contraria. In questa zona, ci sono civili abitazioni, di cui vivono famiglie, gente che lavora tutti i giorni nelle proprie attività e sono costretti convivere con rifiuti abbandonati e respirare veleno, quando vengono dati alle fiamme. La gente è stanca, non vuole ammalarsi!!

Queste oscenità ambientali, aggiunge Manzella responsabile delle Guardie Ambientali Italiane, avvengono, in località Conte di Troia, a pochi metri dall’impianto di depurazione acque reflue AQP e da altre attività commerciali.



“Perché malgrado i passaggi della politica, le promesse, i cittadini continuano a vivere in una situazione totalmente fuori controllo e lontano da qualsiasi logica. Rifiuti abbandonati, roghi tossici, topi, recinzioni annerite e ambiente contaminato. Pare si stia perdendo completamente il senso della realtà”.

Un paradosso che racconta a pieno, aggiunge Manzella, la situazione in cui vivono cittadini e proprietari di immobili in questo paese: immobilismo.

Alessandro Manzella

Resp.le Guardie Ambientali Italiane