Troia, assalto al bancomat della filiale Unicredit. Grido di allarme

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Troia, assalto al bancomat della filiale Unicredit

Il grido d’allarme del sindaco Caserta: “Azione criminale organizzata che sta interessando tutti i Monti Dauni.

Qui le banche rappresentano servizi essenziali

e presìdi di legalità. Colpirle significa colpire la comunità”

Stasera, in Comune, la riunione dei 29 sindaci dell’Area interna in cui si formalizzerà la richiesta collettiva di un incontro immediato con il prefetto per rafforzare la sicurezza su tutto il territorio

“Come Sindaco di Troia, ma anche come lavoratore del settore bancario, e dipendente proprio di quella banca, sento questo episodio con un doppio significato: istituzionale e personale. L’ennesimo assalto al bancomat della filiale UniCredit avvenuto questa notte nella nostra città non è un fatto isolato. Nei giorni scorsi episodi simili hanno colpito anche Bovino e Casalvecchio di Puglia. È evidente che siamo di fronte a un’azione criminale organizzata che sta interessando l’intero territorio dei Monti Dauni. Parliamo di aree interne che già soffrono la carenza di servizi essenziali. Le banche, qui, non sono solo sportelli: sono presìdi di legalità, punti di riferimento per famiglie, imprese e lavoratori. Colpirle significa colpire la comunità. Questa sera a Troia si riuniranno i sindaci dei 29 Comuni dei Monti Dauni per discutere del rilancio del territorio. Chiederemo con forza un incontro immediato con la Prefettura e il rafforzamento dei presìdi di sicurezza su tutta l’area. La sicurezza non è uno slogan: è un diritto. Le nostre comunità non possono vivere nella paura. È il momento di agire, insieme e subito”.

Sono le considerazioni, unite al grido d’allarme, del sindaco di Troia, Francesco Caserta, circa il violento assalto al bancomat della filiale Unicredit troiana avvenuto nella notte in viale Regina Margherita, dunque in pieno centro cittadino, cha ha scosso fortemente tutta la comunità della Città del Rosone, costretta a un pauroso risveglio a causa delle tre fortissime deflagrazioni in sequenza che hanno completamente smantellato la parete dello sportello atm scagliandone intere sezioni in strada.