Tragedia a Modena, bimbo di 5 anni muore in un incidente

Un drammatico incidente stradale ha scosso la comunità di San Possidonio, in provincia di Modena. Nello scontro frontale tra due auto, avvenuto intorno alle 17 di oggi all'incrocio tra via Mazza e via...

Un drammatico incidente stradale ha scosso la comunità di San Possidonio, in provincia di Modena. Nello scontro frontale tra due auto, avvenuto intorno alle 17 di oggi all'incrocio tra via Mazza e via Chiavica Mari, ha perso la vita un bambino di soli cinque anni di origine cinese.

La dinamica dello scontro frontale

La Volkswagen Tiguan su cui viaggiavano padre e figlio si è scontrata violentemente con una Bmw condotta da due cittadini moldavi. Secondo le prime ricostruzioni della polizia locale, l'impatto sarebbe avvenuto ad elevata velocità mentre la Tiguan stava effettuando una svolta. Entrambe le vetture sono finite nel fosso a lato della carreggiata.

Le condizioni dei feriti

Il padre del bambino, un uomo di 48 anni, è stato trasferito in terapia intensiva all'ospedale di Baggiovara con prognosi riservata. Le sue condizioni sono critiche. I due occupanti della Bmw, entrambi sui quarant'anni, hanno riportato ferite lievi e sono stati anch'essi trasportati nella stessa struttura ospedaliera.

Il cordoglio della comunità

La sindaca Veronica Morselli ha espresso il cordoglio dell'amministrazione comunale: "Siamo profondamente scossi per il gravissimo incidente. La comunità di San Possidonio si stringe in silenzio e con rispetto attorno ai familiari in questo momento così drammatico". Le indagini sono in corso per ricostruire l'esatta dinamica della tragedia.