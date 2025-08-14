Tradimento torna su Canale 5 dopo stop estivo: svelata la data

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Tradimento è tra le serie tv che hanno appassionato maggiormente il pubblico italiano nel corso della passata stagione di Mediaset. Le vicende di Guzide hanno registrato ascolti importanti sui teleschermi di Canale 5. Nonostante questo, Mediaset ha deciso di mandare in vacanza la serie tv per alcuni mesi per via delle poche puntate che restano per il gran finale. Ma ecco arrivare una novità che siamo sicuri farà felici ai fan della serie tv turca di Canale 5. Tradimento farà ritorno in televisione da settembre. In particolare, le vicende di Guzide e Sezai andranno in onda ogni giovedì in prima serata a partire dal 4 settembre. Una novità che è stata accolta con grande gioia da parte dei fan di Canale 5.

Tradimento torna il 4 settembre in prima serata

La serie tv turca si sposterà nella prima serata di giovedì per permettere la messa in onda di Forbidden Fruit, Io sono Farah e La forza di una donna nel pomeriggio di Canale 5. Ma cosa accadrà nel corso delle nuove puntate di Tradimento previste dal 4 settembre in poi? Le anticipazioni raccontano che Oylum vivrà ore drammatiche quando vedrà Kahraman rimanere vittima di un incidente al cantiere. L’uomo verrà immediatamente portato in ospedale dove le sue condizioni appariranno molto serie. Nel frattempo, Yesim farà la conoscenza di Dundar, il presunto figlio biologico di Guzide e Tarik. La donna rimarrà molto colpita dal fascino del giovane politico.