La forza di una donna si allunga su Canale 5: il cambio di programmazione che farà felici i fan

La forza di una donna continua il suo incredibile successo sui teleschermi di Canale 5. Debuttata ad inizio giugno in Italia, la serie tv in breve tempo ha registrato ascolti record grazie alla storia di Bahar ed i suoi due figli. Per questo motivo, Mediaset ha annunciato un cambio di programmazione che siamo sicuri farà felici i numerosi fan delle vicende ambientate nel quartiere di Tarlabasi. Secondo il portale Blasting News, La forza di una donna cambierà d’orario a partire dal mese di luglio. In particolare, le vicende di Bahar, Doruk e Nisan non chiuderanno più alle 16:00 ma bensì alle 17:00, occupando lo slot lasciato vacante da The Family 2, che terminerà la sua messa in onda questa settimana. In questo modo, la dizi turca farebbe da traino a Pomeriggio Cinque, in grande difficoltà di ascolti.

La forza di una donna anticipazioni: Bersan organizza un piano contro Bahar

Ma cosa succederà nelle nuove puntate de La forza di una donna in programma prossimamente su Canale 5? Le anticipazioni della serie tv raccontano che Bersan apparirà sempre più gelosa di Arif dopo la scoperta che prova un debole per Bahar. Pertanto, la donna studierà un piano per mettere la protagonista nei guai con la giustizia. In particolare, Bersan si introdurrà furtivamente nella casa di Bahar per nascondere un pacchetto contenente delle sostanze stupefacenti con l’intenzione di farla arrestare come trafficante di droga. Un piano che sarà fortunatamente sventato da Ceyda, la quale informerà Bahar di quello che ha fatto la donna. La protagonista correrà a casa e recupererà il pacchetto incriminato prima dell’arrivo della polizia.