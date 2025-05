Tradimento si ferma su Canale 5: svelata la nuova serie tv che la sostituirà

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Tradimento è tra le serie tv più seguite in questo momento in Italia. Le vicende di Guzide e Sezai collezionano oltre 2 milioni di telespettatori sui teleschermi di Canale 5. Un nuovo successo per l’azienda di Piersilvio Berlusconi che ha dimostrato di selezionare prodotti validi per il daytime di Canale 5. Nel corso delle ultime però Tradimento è stata oggetto di alcune indiscrezioni riguardanti il suo futuro in televisione. Con l’arrivo dell’estate anche le vicende di Guzide (Vahide Percin) subiranno alcune importanti modifiche. Se gli appuntamenti al pomeriggio sono confermati, per quanto riguarda quelli in prima serata ci saranno dei cambiamenti. La serie tv verrà sospesa in prima serata dal prossimo mese di giugno per permettere la messa in onda di nuove dizi.

La notte del cuore sostituisce Tradimento su Canale 5

Giugno sarà un mese di importanti cambiamenti. In particolare, Tradimento non andrà più in onda in prima serata. Al suo posto Mediaset ha deciso di trasmettere una nuova serie tv. Il portale Blasting News ha annunciato che di domenica sera verrà trasmessa La notte nel cuore. La serie tv nata dagli stessi sceneggiatori di Terra amara è pronta ad ottenere successo su Canale 5. La prima puntata dovrebbe essere prevista per il prossimo 25 maggio salvo cambiamenti dell’ultimo minuto. La trama ruota attorno a Sumru Sansalan, che ha lasciato i suoi gemelli in tenera età e ha sposato il ricco uomo d’affari Samit. Dopo anni di separazione, i gemelli Nuh e Melek Çakırka scoprono l’identità della madre e decidono di andare in Cappadocia per rintracciarla.