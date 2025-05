[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Tradimento cambierà orario dal 23 marzo ha un palinsesto nuovo. Venerdì, 18 maggio su Canale 5, verrà trasmessa dall’ammiraglia Mediaset un altro episodio alle ore 14.10. La seconda stagione della fiction turca si è assicurata un meritato e nutrito successo.

Tradimento anticipazioni del 16 maggio 2025 alle ore 14.10

Che accadrà nella prossima puntata? Canale 5 mostrerà la grande preoccupazione di Kahraman e Nazan intenti a scoprire dove si trovi Oylum. Nel frattempo, Guzide e Sezai vorrebbero pagare l’intervento di chirurgia per salvare Hakan Sezeroglu, creduto figlio biologico di Guzide.

Tradimento propone 71 puntate presentate in due stagioni, dal 22 settembre 2022 al 6 giugno 2024. Dal 22 settembre 2022 al 15 giugno 2023, è andata in onda la prima stagione. Domenica 23 marzo la fiction si è allungata nel pomeriggio, un episodio speciale avrà inizio alle 14:30 su Canale 5.

Cambio programmazione per Tradimento nel palinsesto venerdì 16 marzo 2025

Amici 24, condotto da Maria De Filippi, verrà trasmesso nel prime time con un episodio speciale e impegnerà la domenica pomeriggio. La soap opera con Guzide nella domenica seguirà Beautiful e ogni episodio terminerà alle 14.30. Verissimo condotto da Silvia Toffanin la seguirà.

Gli ascolti sono ottimi e attirerà il pubblico l’omicidio dell’ex moglie di Guzide, Tarik. Egli assumerà un sicario per compito toglierle la vita. Guzide riuscirà a salvarsi e, in seguito, vorrà scoprire come sono andati i fatti. La donna scoprirà che c’è proprio lo zampino del suo ex marito Tarik.

