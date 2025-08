Tradimento quando torna su Canale 5? Ecco quando e come

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Tradimento è stata tra le serie tv più seguite della stagione televisiva di Mediaset da poco conclusasi. Le vicende di Guzide, Tarik e Sezai hanno collezionato quasi 2 milioni di telespettatori per uno share superiore al 21%. Nonostante il grande successo, Mediaset ha deciso di effettuare un cambio di programmazione per quanto riguarda la messa in onda della serie tv. Secondo quanto trapelato in rete la serie tv farà il suo ritorno su Canale 5 ma cambierà il suo collocamento nel palinsesto. In particolare, Tradimento dovrebbe andare in onda solo in prima serata per permettere la messa in onda di altre dizi turche come Forbidden Fruit, La forza di una donna e Io sono Farah nel pomeriggio. Una variazione che potrebbe non piacerà ai fan della soap opera.

Tradimento anticipazioni delle nuove puntate

Ma cosa succederà nelle nuove puntate di Tradimento in programma da settembre su Canale 5? Le anticipazioni della serie tv rivelano che grande attenzione sarà focalizzata su Yesim. La donna si avvicinerà pericolosamente a Dundar, il presunto figlio di Guzide e Tarik. I due inizieranno ad uscire insieme, tanto da vivere anche dei momenti di passione. L’avvicinamento non piacerà a Umit, il quale inizierà a provare dei sentimenti per Yesim. Il chimico diventerà così geloso della donna da informare Tarik di averla vista insieme a Dundar. L’avvocato apparirà furioso per il tradimento della moglie e vorrà fargliela pagare. Insomma, la serie tv continuerà a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano.