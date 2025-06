Tradimento quando finisce su Canale 5? Svelata la data del gran finale

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Tradimento è tra le serie tv più apprezzate in questo momento in Italia. Le vicende che raccontano la storia di Guzide hanno conquistato sempre più pubblico nel corso della sua messa in onda sui teleschermi di Canale 5. Oggi, ogni puntata registra quasi 3 milioni di telespettatori. Un nuovo successo per i piani alti di Cologno Monzese, i quali hanno saputo selezionare un’altra serie tv turca di grande livello. Tuttavia anche Tradimento ha una durata limitata. Nel corso delle ultime ore, infatti, è stata resa nota la data del gran finale della dizi con protagonista l’attrice Vahide Percin. Secondo il portale Blasting News, le ultime puntate dovrebbero essere trasmesse tra novembre – dicembre sui teleschermi di Canale 5 salvo cambiamenti dell’ultimo minuto.

Tradimento si conclude a fine 2025 su Canale 5

La serie tv turca con Vahide Percin concluderà la sua messa in onda a fine 2025 sui teleschermi di Canale 5. Nonostante questo, il pubblico potrà tirare un sospiro di sollievo, dato che ci saranno ancora tante puntate da vedere. Le anticipazioni di Tradimento annunciano che ci saranno diversi colpi di scena. In particolare, Oylum Yanersoy deciderà di rifarsi una vita accanto a Kahraman, il cugino di Behram. I due diventeranno marito e moglie in una cerimonia che sarà funestata dall’arrivo della polizia che porterà in arresto Mualla. La signora Decleli verrà accusata dell’occultamento di cadavere del figlio Behram. Una notizia che sconvolgerà Kahraman, Oylum e Nazan.