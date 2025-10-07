Tradimento quando finisce su Canale 5? C’è la data dell’ultima puntata

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Tradimento continua a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano. Ogni venerdì le puntate della serie tv collezionano 2 milioni di telespettatori sui teleschermi di Canale 5. Dopo due anni di messa in onda in Italia, ecco che le vicende di Guzide e Sezai si apprestano a chiudere i battenti con un finale di stagione davvero imperdibile. Secondo le ultime indiscrezioni trapelate dal portale Fanpage, le ultime puntate di Tradimento andranno in onda nel mese di novembre sulla rete ammiraglia Mediaset. La serie tv poi verrà sostituita da un altro sceneggiato che potrebbe essere Io sono Faraah, che aveva ottenuto ascolti record nell’estate su Canale 5.

Tradimento anticipazioni puntata del 10 ottobre

Nel frattempo, Tradimento tornerà il prossimo 10 ottobre con una nuova puntata ricca di colpi di scena per la gioia del pubblico di Canale 5. Le anticipazioni della serie tv turca rivelano che alla casa di Guzide farà il suo arrivo Cemile, l’ostetrica che aveva fatto nascere Dundar. La donna affermerà che Guzide non è la vera madre del ragazzo, consigliandole di ripetere il test. Nel frattempo, Umit deciderò di dichiarare i propri sentimenti a Yesim, ma durante la cena lei riceverà una telefonata di Dundar. Usciti dal ristorante, Umit deciderà di seguire la donna, vedendola salire a bordo di un auto con un uomo. Tarik, invece, ricatterà Sezai dopo essere entrato in possesso di un filmato in cui Ipek pone fine alla vita di Serra.