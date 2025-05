Tradimento, quando finisce su Canale 5? C’è la data dell’ultima puntata della serie tv

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Tradimento è tra le serie tv più seguite in questo momento in Italia. Ogni giorno, le vicende di Guzide interpretata dall’attrice Vahide Percin registrano oltre 2 milioni di telespettatori sui teleschermi di Canale 5. Anche in prime time la serie tv sta facendo molto bene in termini di ascolti, riuscendo a battagliare con la concorrenze delle altre reti. Nel corso delle ultime ore il portale Blasting News ha annunciato la data della messa in onda dell’ultima puntata di Tradimento. In particolare, la serie tv made in Turchia dovrebbe finire tra novembre-dicembre sui teleschermi di Canale 5. Tutti i nodi verranno finalmente al pettine con un finale di stagione denso di colpi di scena per gli amanti delle vicende di Guzide. Per questo motivo, sono attese clamorose uscite di scena e verità sconvolgenti.

Tradimento anticipazioni prossime puntate

Ma cosa succederà nelle prossime puntate di Tradimento in programma nei prossimi giorni sui teleschermi di Canale 5? Le anticipazioni della serie tv made in Turchia raccontano che Sezai e Guzide raggiungeranno Ankara per fare la conoscenza del presunto figlio biologico di lei. Ma una volta arrivati, i due scopriranno che il ragazzo è stato aggredito in carcere. Guzide a questo punto si offrirà di pagare l’intervento salvavita di Hakan. Possiamo anticipare che la giudice accetterà di ospitare il ragazzo in casa propria. Ma la convivenza tra Hakan e Ozan si rivelerà non priva di difficoltà. Quest’ultimo dimostrerà di non voler accettare il ragazzo come suo fratello.