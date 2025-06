Tradimento quando e come finisce la serie tv su Canale 5? Guzide fa un’amara scoperta

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Tradimento è tra le serie tv che stanno maggiormente appassionando il pubblico italiano. Le vicende di Guzide interpretata dall’attrice Vahide Percin appassionano sempre tantissimi telespettatori sui teleschermi di Canale 5. Nonostante questo, il pubblico dovrà fare a meno dei loro beniamini per qualche settimana. Mediaset ha annunciato che Tradimento andrà in vacanza a partire da sabato 28 giugno fino a settembre, quando debutterà la nuova stagione televisiva. Infatti non mancano molte puntate prima del gran finale della dizi turca previsto a fine 2025 sui teleschermi di Canale 5. Le anticipazioni della serie tv annunciano che il pubblico assisterà a grandi colpi di scena e clamorose uscite di scena come quelle di Tolga e Yesim. Proprio quest’ultima perderà la vita schiacciata sui binari di un treno.

Tradimento anticipazioni finale: Guzide scopre che il figlio perduto è morto

La serie tv turca con Vahide Percin terminerà la sua messa in onda a fine 2025 sui teleschermi di Canale 5. Un finale di stagione che si annuncia ricco di colpi di scena. Le anticipazioni di Tradimento raccontano che la storyline riguardante il figlio perduto di Guzide avrà un finale amaro. L’ex giudice scoprirà che il suo bambino nato con malformazioni agli arti ha perso la vita colpito dalla meningite dopo essere stato dato in adozione da Tarik ad un suo cliente. Sarà Mualla ad aiutare Guzide a fare luce sul figlio perduto dopo che anche Dundar si rivelerà una pista falsa. Nelle ultime scene della serie tv si vedrà la protagonista recarsi sulla tomba del figlio Murat per piangere lacrime di dolore.