Tradimento come finisce la serie tv turca di Canale 5? Svelato il finale

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

I fan di Tradimento potrebbero andare incontro ad un’amara sorpresa per quanto riguarda il finale della storia. La serie tv turca molto avvincente ha sostituito Endless Love entrando in breve tempo nei cuori di tutti i telespettatori che l’hanno ripagata con ottimi ascolti. Una dizi molto accattivante con protagonista la giudice Guzide che sposata da oltre trent’anni con Tarik scopre che ha una vita parallela. Gli spoiler di Tradimento rivelano che nel finale tutti i nodi verranno al pettine, tanto da lasciare di stucco i fan. La protagonista della serie tv Guzide rimarrà sconvolta dalla notizia che non si sarebbe mai aspettata di ricevere. L’ex giudice apprenderà che Oylum non è sua figlia, dato che c’è stato uno scambio di culle. La donna a questo punto deciderà di sottoporre Oylum al test del Dna, scoprendo l’amara verità. Guzide deciderà di scoprire l’identità della sua vera figlia.

Tradimento anticipazioni finale: Guzide scopre che Oylum non è sua figlia

La situazione peggiorerà drasticamente quando Guzide scoprirà che Tarik aveva sempre saputo che Oylum non era la loro vera figlia. L’ex giudice perderà la testa, volendo scoprire a tutti i costi cos’era accaduto durante il parto molti anni prima. Molto presto, si scoprirà che la protagonista aveva partorito un maschio. Per questo motivo, il castello di bugie di Tarik verrà pian piano a galla. Guzide darà quindi una svolta alla sua vita per preservare la sua salute mentale. La donna sceglierà di diventare la moglie di Sezai, che le era rimasto vicino in tutti i momenti più difficili della sua vita. Un finale davvero scoppiettante per gli amanti di Tradimento, la serie tv turca in onda da lunedì alla domenica in prima visione sui teleschermi di Canale 5.