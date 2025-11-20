Tradimento chiude i battenti su Canale 5: ecco quale serie tv prenderà il suo posto

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Tradimento si appresta a chiudere i battenti sui teleschermi di Canale 5. A distanza di due anni dal suo debutto in televisione, la serie tv è pronta a salutare il suo pubblico il prossimo 28 novembre in prima visione tv. L’ultima puntata si annuncia ricca di colpi di scena per gli amanti delle vicende con protagonista Guzide interpretata dall’attrice Vahide Percin. Le anticipazioni sul finale di Tradimento raccontano che la protagonista scoprirà la verità in merito al suo vero figlio mentre Tolga perderà la vita per mano di Ipek. Oylum, invece, scoprirà di attendere il suo secondo bambino da Kahraman dopo essere già diventata madre del piccolo Can.

Tradimento chiude il 28 novembre, Tradimento prende il suo posto dal 5 dicembre

Ma se Tradimento chiuderà i battenti il prossimo 28 novembre, quale serie tv prenderà il suo posto? Mediaset ha deciso di fare un grande regalo ai suoi fans. Dal prossimo 5 dicembre, infatti, torneranno sui teleschermi di Canale 5 le nuove puntate di Io sono Farah, la serie tv con protagonista l’attrice turca Demet Ozdemir. Le vicende dell’infermiera iraniana e del figlio gravemente malato avevano ottenuto così tanto successo in estate da portare i piani alti di Cologno Monzese a sospenderla e trasmetterla in prima serata. Un ritorno, quello della dizi turca, che siamo sicuri farà felici milioni di telespettatori.