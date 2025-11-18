Forbidden Fruit cambia di programmazione: arriva un bel regalo per i fans

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Forbidden fruit continua a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano. Ogni giorno, la serie tv turca con l’attrice Eda Ece colleziona quasi 2 milioni di telespettatori sui teleschermi di Canale 5. Un nuovo grande successo scovato dalla rete di Cologno Monzese direttamente dalla Turchia. Proprio per questo, Mediaset ha deciso di attuare un nuovo cambio di programmazione che farà felici i fans di Forbidden Fruit. In particolare, le vicende di Zeynep e Yildiz andranno in onda anche di sabato a partire dal prossimo 22 novembre. Le puntate inizieranno alle 14:30 per concludersi alle 15:30 quando prenderà la linea La forza di una donna, con un episodio ridotto.

Forbidden fruit in onda anche di sabato dal 22 novembre

La serie tv turca andrà in onda da lunedì al sabato a partire dal prossimo 22 novembre. Una bella notizia per i fans, che potranno assistere Forbidden Fruit anche nel weekend. Ma cosa succederà nelle prossime puntate della dizi turca in programma a breve su Canale 5? Le anticipazioni rivelano che Caner chiederà aiuto a Dundar per trovare il cellulare smarrito di sua sorella Ender. Ma l’uomo negherà di averlo, dimostrando di mentire spudoratamente. Il fidanzato di Zeyneo infatti sarà riuscito a mettere le mani sul telefono, tanto da consegnarlo a Yildiz. Erim, invece, finirà in carcere a causa di Ilayda.