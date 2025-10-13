Tradimento chiude i battenti a novembre: svelata la data dell’ultima puntata

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Tradimento è tra le serie tv più viste della televisione italiana. Ogni venerdì, le vicende di Guzide e Sezai collezionano ascolti importanti sui teleschermi di Canale 5. Nonostante il grande successo, la serie tv si appresta a chiudere i battenti dopo due anni di messa in onda Italia. Tradimento si concluderà con la seconda e ultima stagione, attualmente trasmessa in televisione. Secondo quando trapelato dal portale Blasting News si apprende il finale di stagione della serie tv andrà in onda per il mese di novembre con l’ultima puntata prevista per il 28 novembre in prima visione tv. Un momento che sarà denso di incredibili colpi di scena per la gioia degli amanti delle vicende di Guzide interpretata dall’attrice Vahide Percin.

Tradimento anticipazioni puntata 17 ottobre

Nel frattempo, Tradimento tornerà in onda il prossimo venerdì 17 ottobre con un nuovo appuntamento ricco di colpi di scena. Le anticipazioni della serie tv made in Turchia raccontano che Umit apprenderà che Dundar è l’uomo con cui si vede Yesim. Il chimico accuserà un fortissimo attacco di gelosia tanto da avvertire subito Tarik. Nel frattempo, quest’ultimo apprenderà che Ilknur è tornata a stare a casa loro. L’avvocato chiederà a Yesim di mandarla via ma lei non ascolterà tale richiesta. Anzi, la donna chiederà al marito di darle un assegno di 7 milioni di lire turche per rilevare un ristorante. Nel frattempo, Mualla e Oylum organizzeranno la festa di compleanno di Kahraman dove sarà presente anche Kadriye. L’uomo presenterà la nuova arriva come sua madre biologica.