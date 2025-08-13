Tradimento cancellato al pomeriggio di Canale 5: ecco dove verrà trasmessa la serie tv

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Tradimento è tra le serie tv che hanno registrato più ascolti nella scorsa edizione di Mediaset. Le vicende di Guzide interpretata da Vahide Percin sono da ormai molto tempo sospese su Canale 5, tanto che molti utenti si stanno chiedendo quando torneranno in televisione. Secondo alcune indiscrezioni, la produzione turca non andrà più in onda nella fascia pomeridiana per permettere la messa in onda di Forbidden Fruit, Uomini e Donne e La forza di una donna. Per questo motivo, Tradimento potrebbe debuttare solo in prima serata sui teleschermi di Canale 5 com’era già successo ad altre serie tv turche come Endless Love e Terra amara. Il finale della dizi turcav dovrebbe andare in onda a fine 2025 in Italia salvo cambiamenti dell’ultimo momento.

Tradimento sarà trasmessa solo in prima serata da settembre

La serie tv con Vahide Percin dirà addio alla fascia pomeridiana per essere trasmessa solo in prima serata a partire da settembre su Canale 5. Ma cosa succederà nelle nuove puntate di Tradimento in programma prossimamente in televisione? Le anticipazioni raccontano che Oylum subirà un tracollo emotivo, che la manderà in tilt. Una notizia che la sconvolgerà così tanto da perdere la ragione. La donna inizierà a mettere in dubbio tutto per quella verità tanto amara da digerire. Inoltre, Oylum dovrà vedersela con altri accadimenti che la faranno soffrire moltissimo. Ozan stringerà con Dundar un rapporto importante che farà rimanere malissimo sua sorella. La ballerina scoprirà che i suoi veri genitori sono passati a miglior vita.