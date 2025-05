Tradimento cambia orario su Canale 5: la novità che fa infuriare i fan della serie tv

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Tradimento è tra le serie tv che stanno ottenendo più successo in questo momento in Italia. Le vicende di Guzide, Oylum e Ozan hanno totalizzato quasi 3 milioni di telespettatori sui teleschermi di Canale 5. Numeri in costante crescita per una produzione turca che si è rivelata molto valida. Nel corso delle ultime ore però Mediaset ha deciso di effettuare un nuovo cambio di programmazione che ha fatto infuriare i fan della serie tv. In particolare, la puntata serale di Tradimento prevista per il 30 maggio andrà in onda con un nuovo orario per permettere la messa in onda di Uomini e Donne. Mediaset infatti ha deciso di trasmettere in prima serata la scelta di Gianmarco Steri. Per questo motivo, l’inizio del nuovo appuntamento della serie tv turca è fissato per le 23:15. Una decisione che ha fatto un po’ storcere il naso al pubblico.

Tradimento, la puntata serale del 30 maggio slitta di due ore

La messa in onda della puntata serale di Tradimento in programma il 30 maggio slitterà di due ore per permettere la messa in onda di Uomini e Donne. Ma cosa succederà nel nuovo appuntamento della serie tv? Le anticipazioni rivelano che Vahit farà il suo arrivo a Istanbul per vendicare Behram. Oylum, intanto, scoprirà che Selin ha fatto un’intervista dove l’ha messa in cattiva luce. Nazan, a questo punto, consiglierà alla ragazza di ignorare la cosa. Nel frattempo, Selin si recherà dalla polizia per sporgere denuncia nei confronti di Tolga. Le forze dell’ordine si recheranno nell’ufficio dell’uomo per portarlo in arresto. La scena verrà vista da Ipek, che telefonerà immediatamente ad Oltan per informarlo di quanto successo. L’imprenditore capirà che le accuse contro suo figlio sono infondate. Mualla, invece, incoraggerà suo nipote a conquistare il cuore di Oylum mentre Behram perderà la vita.