Tradimento anticipazioni ultime puntate: Yesim perde la vita, Guzide prende una scelta choc

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nel corso delle prossime puntate di Tradimento assisteremo alla fine tragica di Yesim. Dopo aver cercato di rovinare la vita di Guzide e macchiata del delitto orribile dell’amica Burcu, la donna sarà vittima di un tragico destino. Le anticipazioni della serie tv turca in programma prossimamente su Canale 5 rivelano che Yesim avrà un confronto diretto con Tarik, che sarà sempre più determinato a mantenere il controllo su Oyku sfruttando ogni risorsa legale e sociale per ottenere la custodia esclusiva della bambina. Tutto questo renderà Yesim sempre più vulnerabile. Dagli spoiler di Tradimento si apprende che la donna apparirà sempre più fuori controllo e dopo un acceso confronto con Tarik finirà sotto le ruote di un tram. La morte di Yesim avrà un effetto devastante sulla piccola Oyku.

Tradimento anticipazioni: Guzide adotta Oyku

Le anticipazioni di Tradimento riguardanti le ultime puntate in programma a breve sui teleschermi di Canale 5 rivelano che ci sarà un effetto domino dopo la tragica morte di Yesim. Tarik si metterà in discussione come Guzide che non se la sentirà di abbandonare quella bambina di cinque anni al suo destino. Per questo motivo, la giudice metterà da parte l’astio che provava verso Yesim per adottare Oyku. La sua decisione provocherà stupore negli altri componenti della famiglia visto che tra lei e la vittima si era innescato un rapporto di forte conflittualità. Tuttavia, Guzide non se la sentirà di far pagare alla bambina il prezzo del tradimento di Tarik, offrendole un sereno futuro in famiglia.