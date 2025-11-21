Tradimento anticipazioni finale 28 novembre: Tolga perde la vita

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Diversi colpi di scena accadranno nel corso della puntata finale di Tradimento che il pubblico avrà modo di vedere venerdì 28 novembre in prima visione sui teleschermi di Canale 5. Le anticipazioni della serie tv turca con l’attrice Vahide Percin raccontano che Tolga riuscirà a trovare il video in cui si vede Tarik sparare a Korkmaz. L’uomo mostrerà quanto scoperto a Guzide, che non esiterà a denunciare il suo ex marito al procuratore. Dagli spoiler di Tradimento si apprende che la protagonista organizzerà una trappola ai danni di Tarik. Guzide farà venire l’uomo a casa sua dove saranno raggiunti dalla polizia che non esiterà ad arrestare l’avvocato.

Tradimento, puntata finale: Ipek spara a Tolga uccidendolo

Nella puntata finale di Tradimento in programma il 28 novembre su Canale 5, Celal rivelerà a Oylum chi sono i suoi veri genitori. Oylum e Kahraman a questo punto andranno a fare visita al vero padre di lei. Nel frattempo, Tolga spierà una conversazione tra Oltan e Mualla dove scoprirà che Can è suo figlio. L’uomo informerà Selin di aver intenzione di rapire il bambino e di lasciare la Turchia. Ma il piano non avrà l’esito sperato: Tolga raggiungerà l’ufficio dove fermerà una lite scoppiata tra Oltan e Ipek. Sarà in questo frangente che la figlia di Sezai su tutte le furie sparerà un colpo di pistola, colpendo il padre biologico di Can che perderà la vita.