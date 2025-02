Tradimento anticipazioni dal 24 febbraio al 2 marzo: Yesim commette un omicidio, Tolga sotto choc

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Tanti colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate di Tradimento in programma dal 24 febbraio al 2 marzo sui teleschermi di Canale 5. Le anticipazioni della soap opera made in Turchia rivelano che Burcu verrà uccisa da Yesim. Quest’ultima temerà che la sua amica possa parlare troppo e per questo deciderà di gettarla sui binari dove verrà travolta da un treno. La morte di Burcu verrà certificata come suicidio e la polizia archivierà subito il caso. Dagli spoiler di Tradimento si apprende che Oltan inizierà a credere che dietro al decesso di Burcu non ci sia un suicidio, tanto da sospettare l’intromissione di Yesim. L’uomo riuscirà ad ottenere i video delle telecamere di videosorveglianza attive alla stazione ferroviaria dove c’erano Burcu e Yesim insieme. Nel video si vede chiaramente l’amata di Tarik portare la sua amica in un posto isolato della stazione per poi ucciderla.

Tradimento anticipazioni: Tolga scopre che Yesim ha ucciso Burcu

Nelle puntate di Tradimento in onda dal 24 febbraio al 2 marzo, Oltan deciderà di raccontare tutto a Tolga dopo essere rimasto sconvolto da quanto visto. L’uomo rimarrà pietrificato alla visione del video, dato che non si immagina che Yesim potesse arrivare a compiere un omicidio. Tolga non capirà comunque per quale motivo suo padre abbia voluto mostrargli un tale orrore. Allo stesso tempo, Oltan chiederà a Tolga di mostrare il video ad Olyum. Ma lui preferirà non farlo visto che la fidanza è a conoscenza che tra lui e suo padre non c’è più un rapporto. Tolga aveva rinnegato suo padre per i suoi comportamenti illeciti salvo cambiare idea dopo che l’aveva aiutato a salvare la sua azienda da un attacco hacker.