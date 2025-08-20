Tradimento anticipa il ritorno su Canale 5: ecco quando torna in tv

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Tradimento è la dizi turca che ha appassionato il pubblico italiano nel corso della passata stagione televisiva di Mediaset. Dopo un lungo periodo d’assenza, ecco che le vicende di Guzide e Sezai torneranno a far compagnia ai telespettatori di Canale 5. In particolare, la serie tv non andrà più in onda nella fascia pomeridiana ma si trasferirà in prima serata con un appuntamento. Il ritorno di Tradimento è fissato per venerdì 29 agosto. Mediaset ha deciso di anticipare il ritorno delle vicende con l’attrice Vahide Percin di una settima dopo che inizialmente si era parlato di venerdì 5 settembre. Una bella notizia per i fan della serie tv turca che non vedevano l’ora di rivedere Guzide, Sezai e Tarik in tv.

Tradimento anticipazioni nuova puntata del 29 agosto

Ma cosa succederà nella nuova puntata di Tradimento che il pubblico avrà modo di vedere il 29 agosto in prima serata sui teleschermi di Canale 5? Le anticipazioni della serie tv rivelano che Mualla tormentata dal proprio dolore arriverà a minacciare Guzide di rapire nuovamente il piccolo Can, costringendola a rimanere sempre allerta. Oylum a questo punto prenderà una decisione coraggiosa che cambierà i rapporti. Allo stesso tempo, Dundar dovrà affrontare delle rivelazioni dolorose sulla propria famiglia. Il giovane politico rischierà di perdere tutto ma Guzide rimarrà al suo fianco nel momento più difficile della sua vita. Intanto ci saranno nuove alleanze e conflitti che metteranno in discussione tutti i delicati equlibri della famiglia Decleli.