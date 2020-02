Torneo “Tutto in un giorno” a Manfredonia. La vincente vola al Mapei Stadium

Manfredonia – tutto pronto per il I torneo “Tutto in un giorno” di calcio a 5. Domenica 29 Marzo 2020 andrà di scena per la prima volta a Manfredonia, un torneo che si svolgerà durante l’arco di un’intera giornata. Si inizierà alle 9:30 e si finirà durante la prima serata della domenica stessa. Luogo del torneo è il Centro Sportivo Eden di Manfredonia.



Grazie alla preziosa collaborazione con LNCA e Gazzetta Football League, in palio ci sarà il pass per la partecipazione alle finali interregionali della Gazzetta Football League che si disputeranno in primavera.



Per info & iscrizioni potete chiamare al 3401426364 oppure contattare direttamente sui social dell’asd lala Manfredonia