Torna il caldo: impulso africano

👉🏼 CI ABBANDONA L’ANTICICLONE DELLE AZZORRE, IMPULSO NORD AFRICANO.

🌡️ Premettiamo che siamo a Luglio, e che faccia caldo per le nostre latitudini è normalissimo. In questi primi giorni di Luglio dopo tantissimo tempo abbiamo avuto diversi giorni di alta pressione di stampo “Azzorriano” con aria piú secca, infiltrazioni nord atlantiche che hanno dato vita ai classici temporali estivi e temperature tutto sommato piacevoli per essere Luglio, soprattutto di sera.

🌡️ Da #Domenica ritorna il famigerato e tanto criticato, e per molti “odiato” anticiclone Nord Africano. #Temperature in aumento, tassi d’umidità in aumento e afa in aumento. Ma dobbiamo dire anche che non sarà una fiammata estrema, potente, di quelle da 40 gradi. Dobbiamo tenere conto che per buona parte della prossima settimana i venti si manterranno da nord, e questo è un importante deterrente per i valori estremi soprattutto sul versante adriatico Pugliese, dove il vento farà la sua parte inibitoria del caldo e dell’afa.

🌡️ Quindi caldo SI, temperature che potranno toccare i 35/36 gradi, punte fino a 38 a metà settimana prossima ma con venti da nord senza scirocco che sarebbe l’aggravante per il caldo estremo e dell’afa intensa.

🌡️ Questa situazione senza piogge, con tempo stabile e ampiamente soleggiato, temperature molto calde ma senza valori record (diffidate dai modelli che portano temperature al suolo sopra i 40 gradi, non tengo conto di tantissime variabili di microclima locale) durerà per tutta la settimana prossima. Siamo a Luglio, siamo in Puglia e tutto questo ci può stare.

Meteopuglia in Foto