Torna anche la Gran Nuotata del Golfo

Il Comitato Territoriale Uisp Aps di Foggia-Manfredonia, in collaborazione con Club Nuoto Manfredonia, Lega Navale Italiana – sezione di Manfredonia, ManfredoniaCorre, Triathlon Manfredonia, Pro Loco Manfredonia, Associazione Arcobaleno, organizza e promuove l’edizione 2022 della Gran Nuotata del Golfo, storica manifestazione di nuoto della città di Manfredonia che anche quest’anno sarà vissuta con la particolare emozione di ricordare due straordinari interpreti di questo sport: i sipontini Leonardo Bottalico e Andrea Sapone.

La manifestazione gode del patrocinio del Comune di Manfredonia, mentre i presidi di Safety & Security sono curati da Croce Rossa Italiana Manfredonia, Associazione Nazionale Carabinieri e Paser.

“La Gran Nuotata del Golfo è ormai un appuntamento sportivo fisso per il nostro territorio – ha commentato Orazio Falcone, presidente UISP – che unisce emozioni particolari e esalta la bellezza del nuoto nella incantevole cornice del Golfo di Manfredonia. Siamo felici di aver avviato anche l’edizione 2022, la trentanovesima di questo prestigioso evento sportivo”.

La manifestazione 2022 si svolgerà su due giornate:

– Sabato 27 agosto si terrà il trofeo Little Sharks, per i più piccoli fino ai 14 anni di età;

– Domenica 28 agosto si terranno le gare amatoriale e agonistica sul percorso di 2 km.

Ulteriori dettagli verranno forniti nelle prossime settimane.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

L’iscrizione alla Gran Nuotata del Golfo – Memorial Leonardo Bottalico e Andrea Sapone è aperta a tutti e può essere effettuata entro e non oltre sabato 27 agosto p.v. La gara ha un costo di €. 20,00, comprensivo di tesseramento e copertura assicurativa, mentre per la gara Little Sharks è previsto un contributo di €. 7,00 sempre comprensivo di tesseramento e copertura assicurativa. Per altre informazioni e per le iscrizioni è necessario contattare la Sezione di Manfredonia della LEGA NAVALE ITALIANA (Gigi Olivieri: 335. 7719286) o la UISP (Orazio Falcone: 380.7646581).

Non ci sono limiti di età per partecipare alla gara. Per i minorenni è però necessaria l’autorizzazione scritta e firmata da un genitore. Per chi non è di Manfredonia o zone limitrofe è necessario contattare l’organizzazione per tutte le ulteriori necessità.

Gli organizzatori ringraziano sin d’ora sentitamente per il sostegno tutti i partner economici della manifestazione.