Tommaso Franchi pensa ancora a Mariavittoria Minghetti: il gesto che non è passato inosservato

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Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti sono stati i protagonisti del Grande fratello 2024 dove si sono conosciuti e innamorati. Da circa un mese, i due hanno deciso di porre fine alla loro storia d’amore, non essendo riusciti a superare una grave crisi. In queste ore, la dottoressa romana è finita al centro del gossip per un avvicinamento con Stefano Tediosi, un ex gieffino che aveva partecipato con lei al Grande fratello. Un avvicinamento che non sembra aver lasciato indifferente Tommaso Franchi. Proprio l’idraulico senese ha compiuto un gesto che non è passato inosservato ai fans. In particolare, l’uomo ha commentato un post di una fanpage di lui e di Mariavittoria Minghetti, che incoraggia loro a superare il momento difficile. L’ex gieffino senese ha scritto: “Ditegli di sbloccarmi almeno”.

Tommaso Franchi starebbe cercando un riavvicinamento con Mariavittoria Minghetti

L’idraulico senese starebbe cercando un riavvicinamento con Mariavittoria Minghetti, con la quale ha avuto una storia d’amore durata per un anno. Tommaso Franchi ha lasciato un commento in una sua fanpage, in cui chiede aiuto affinché l’ex fidanzata lo sblocchi. Un gesto che è stato notato dai fans, i quali hanno consigliato all’uomo di recarsi a Roma per parlare con lei. Nel frattempo, quest’ultima ha fatto parlare un avvicinamento sospetto a Stefano Tediosi. La dottoressa romana è stata immortalata in più di un’occasione con l’ex fidanzato d Federica Petagna.