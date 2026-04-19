Grande fratello, rottura tra Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi: arriva una segnalazione

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Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi sono stati tra i protagonisti del Grande Fratello 2024. Nel corso del programma, la dottoressa romana e l’idraulico senese avevano iniziato una storia d’amore che aveva fatto sognare gli italiani. Una relazione che è finita alcune settimane per volere di lui secondo quanto riportato da alcune indiscrezione. In queste ore, i due ex concorrenti del Grande Fratello sono finiti al centro di una nuova segnalazione lanciata da Deianira Marzano. La nota esperta di gossip ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram con su scritto: “Domenica scorsa ha potuto prendere le sue ultime cose rimaste Roma ed ha preteso che gliele portasse un’altra persona perché lui ha confermato di non essere più innamorato e che non ha niente a che vedere con Mariavittoria.” Il commento di Deianira Marzano non è tardato ad arrivare, tanto da scrivere: “Anche se fosse non capisco, è un delitto non essere innamorati? Cioè uno si fidanza e deve stare tutta la vita con quella persona per forza?”

Grande fratello, Tommaso Franchi avrebbe lasciato Mariavittoria Minghetti

Tommaso Franchi avrebbe posto fine alla storia d’amore con Mariavittoria Minghetti conosciuta al Grande Fratello. Secondo alcune indiscrezioni, l’idraulico avrebbe ritrovato l’amore al fianco di un’avvocatessa di Siena. Nel frattempo, la dottoressa romana è stata immortalata con alcuni ex gieffini in queste ultime settimane. La donna prima è stata vista insieme a Lorenzo Spolverato e Michael Castorino in un bar di Roma e poi in macchina insieme a Stefano Tediosi, fresco di rottura da Federica Petagna conosciuta all’interno di Temptation Island.