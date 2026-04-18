Paola Caruso, frasi choc contro Antonella Elia al Grande Fratello Vip: “E’ psicopatica”

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Paola Caruso è tra le protagoniste di questa edizione del Grande Fratello Vip. La donna è finita al centro della bufera in queste ore per delle frasi choc pronunciate contro Antonella Elia. La Bonas di Avanti un altro ha dimostrato di avere il dente avvelenato per la decisione del pubblico di scegliere la soubrette come prima finalista del reality show. La donna ha perso letteralmente la testa, tanto che subito dopo la diretta ha usato parole gravissime contro Antonella Elia, che hanno indignato i fans del Grande Fratello Vip. Paola Caruso ha esclamato fuori controllo durante una chiacchierata in giardino con Raul Dumitras, Renato e Francesca Manzini in giardino: “Mi fa schif*. E’ psicopatica totale. In una società normale viene messa in un angolo. Mi sto controllando altrimenti spacco tutta la casa”.

Grande Fratello Vip, Paola Caruso esagera su Antonella Elia

La Bonas di Avanti un altro ha avuto una crisi di nervi dopo la proclamazione di Antonella Elia come prima finalista del Grande Fratello Vip. Paola Caruso è apparsa furiosa per la scelta del pubblico, tanto da non esitare ad attaccare l’ex compagna di Pietro Delle Piane subito dopo la diretta. La donna ha dichiarato durante una chiacchierata in salotto: “ma non ti fai schif* per quando sei viscida?”. Lo sfogo della gieffina non sono piaciute ai telespettatori che adesso chiedono un provvedimento nei suoi confronti.