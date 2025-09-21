The Fifty, chi è arrivato alla finale del reality show di Amazon? C’è Helena Prestes

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

The Fifty è il nuovo programma di Amazon che sta facendo molto parlare in quest’ultima settimana. Lo scorso 15 settembre sono iniziate le registrazioni del nuovo reality show che debutterà nel 2026 sulla piattaforma Prime Video. In questi giorni stanno circolando in rete molte speculazioni in merito al cast e quello che sta succedendo all’interno del programma. A poche ore dalla fine delle registrazioni, ecco che Lorenzo Pugnaloni ha dato un’indiscrezione in merito ai concorrenti che sono arrivati alla finale di The Fifty, che verrà registrata lunedì 22 settembre. Secondo l’esperto di gossip, tra i finalisti del reality show ci sarebbero Helena Prestes, Shaila Gatta, Edoardo Tavassi, Stefano Musazzi, Max Felicitas, Simone Rugiati, Nicole e Gianmarco.

Helena Prestes è arrivata alle fasi finali di The Fifty

Helena Prestes avrebbe raggiunto le fasi finali di The Fifty, confermandosi una macchina da guerra per quanto concerne i reality show. La modella brasiliana infatti era arrivata seconda sia all’ultima edizione del Grande fratello sia a Pechino Express in coppia a Nikita Pelizon. La donna sarà chiamata a contendersi la vittoria contro altri noti personaggi del mondo dello spettacolo come Shaila Gatta, con la quale il rapporto sarebbe migliorato grazie all’esperienza all’interno di The Fifty. Chi vincerà la prima edizione del reality show di Amazon? Non ci resta che attendere i prossimi giorni per conoscere il nome del vincitore o vincitrice.